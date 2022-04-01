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Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin sayısı ve çalışma alanlarının haritası çıkarılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca iyi uygulamalar ve yenilikçi alanlar üzerine araştırma yapılacak.

Yeşim Sert Karaaslan   | 01.04.2022
Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin sayısı ve çalışma alanlarının haritası çıkarılacak

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan "Kooperatifler Yoluyla Kadının Güçlenmesi" projesi kapsamında, Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin sayısı ve çalışma alanlarının haritası çıkarılacak, iyi uygulamalar ve yenilikçi alanlar üzerine araştırma yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "Kooperatifler Yoluyla Kadının Güçlenmesi" isimli yeni bir projeye başlatıldı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, kadının sosyal ve ekonomik yaşamda güçlendirilmesi için birçok faaliyetin yanı sıra yeni projeyle de kadın kooperatiflerinin yaşadığı sorunlara çözüm getirecek ve ileriye dönük projeksiyonlar hazırlanacak.

Beş ana başlıktan oluşacak projenin ilk ayağında, kooperatif kurma veya ortak olma potansiyeli bulunan 5 bin kadın ve 3 bin erkeğe yönelik yasal düzenlemeler, kurumsal destek mekanizmaları, iyi uygulamalar ve kadınların güçlendirilmesi gibi çeşitli konularda eğitim verilecek.

Bu kapsamda, 3 bin 500 kooperatif kurma veya ortağı olma potansiyeli bulunan kadına kooperatifçilik eğitimi, 1500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi, kooperatif ortağı olan 3 bin erkeğe de kadının güçlenmesi eğitim çalışmaları yapılacak.

Kooperatif ortağı bulunan kadınların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, belli aralıklarla kooperatifçilik hukuku, sorumluluk ve yükümlülükler, sosyal güvenlik, muhasebe, markalaşma, e-Ticaret gibi alanlarda ürün geliştirme desteği verilecek.

Kurumsal kapasite geliştirme hedefi doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan kişilere kooperatifler konusunda da eğitimler düzenlenecek.

"Yenilikçi alanlar üzerine araştırmalar yapılacak"

Alanda uzman ekiplerle yapılan iş birliği ile bilimsel ve teknik çalışmalarla Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin sayısı ve çalışma alanlarının haritası çıkarılacak.

Çalışmalar sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, iyi uygulamalar ve yenilikçi alanlar üzerine yapılacak araştırmalar ile dünyada ürün geliştirme, satış ile pazarlama, markalaşma ve iş birlikleri kurma gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların nasıl yürütüldüğü ele alınacak.

Projenin ikinci ayağında ise kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek için faaliyetler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kadın kooperatifleri bir araya getirilerek, yerel paydaşlarla birlikte toplantılar düzenlenecek.

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