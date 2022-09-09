Dolar
18.24
Euro
18.42
Altın
1,728.18
ETH/USDT
1,707.20
BTC/USDT
20,682.00
BIST 100
3,503.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aksaray’da "Yüz Yüze Gönül Gönüle Açılış Programı" kapsamında basın toplantısı düzenliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sancaktepe’de Teşkilat İstişare Toplantısında konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkezde Parti Meclisi Toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de yakalandığını açıkladığı DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, adliyeye getirildi.
logo
Gündem

Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi

Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, adliyeye sevk edildi.

Emrah Gökmen   | 09.09.2022
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinde gözaltında olan teröristin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Al Sumaidai, güvenlik önemleri altında Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Teröriste çelik yelek giydirildiği görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında alınan tedbirler açıklandı
İstanbul polisi "dar alan uygulaması" ile başarılı sonuçlar elde etti
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi
Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

İstanbul polisi "dar alan uygulaması" ile başarılı sonuçlar elde etti

İstanbul polisi "dar alan uygulaması" ile başarılı sonuçlar elde etti

Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin yakalandığını açıkladı

Erbaş: FETÖ, DEAŞ tarafından oluşturulmaya çalışılan her türlü zararlı akıma karşı birlikte mücadele etmeliyiz

Erbaş: FETÖ, DEAŞ tarafından oluşturulmaya çalışılan her türlü zararlı akıma karşı birlikte mücadele etmeliyiz
PKK/KCK'lı yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı

PKK/KCK'lı yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın 5 sözde yöneticisi eylem hazırlığındayken yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın 5 sözde yöneticisi eylem hazırlığındayken yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet