Türkiye genelinde bu yılın ocak-haziran arasında meydana gelen trafik kazalarındaki can kaybı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1, yaralı sayısı ise yüzde 1 azaldı.

Türkiye'de trafik kazalarında ilk 6 aydaki can kaybı geçen yıla göre yüzde 15,1 azaldı Türkiye genelinde bu yılın ocak-haziran arasında meydana gelen trafik kazalarındaki can kaybı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1, yaralı sayısı ise yüzde 1 azaldı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde bu yılın ilk 6 ayında 353 bin 495 trafik kazası meydana geldi.

Altı aylık dönemde polis sorumluluk bölgesinde 328 bin 29 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu kazaların 285 bin 489'u yerleşim yeri sınırları içinde gerçekleşti.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 7 bin 601'i yerleşim yeri içinde olmak üzere 25 bin 466 trafik kazası meydana geldi.

Polis bölgesindeki kazalarda 972 kişi, jandarma bölgesindeki kazalarda ise 331 kişi olmak üzere 1303 kişi yaşamını yitirdi.

Yaralı sayısı ise polis bölgesinde 183 bin 916, jandarma bölgesinde 22 bin 656 olmak üzere toplam 206 bin 572 kişi olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı döneminde ise polis sorumluluk bölgesinde 313 bin 868, jandarma bölgesinde ise 24 bin 372 olmak üzere toplam 338 bin 240 kaza meydana gelmişti.

Bu kazalarda, 1535 kişi hayatını kaybederken, 208 bin 625 kişi de yaralanmıştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre can kaybının yüzde 15,1, yaralı sayısının ise yüzde 1 azaldığı görüldü.

Kazalara neden olan unsurların başında "sürücü hataları" geliyor

Trafik kazalarına neden olan unsurların başında ise "sürücü hataları" yer aldı.

Sürücülerde en sık görülen hatalar, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara göre ayarlayamamak, kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak ve şerit izleme kurallarına riayet etmemek olarak belirlendi.

En çok kaza İstanbul'da, en az kaza Bayburt'ta

Polis ve jandarma bölgelerindeki verilere göre, yılın ilk yarısında Türkiye genelinde en fazla trafik kazasının yaşandığı il, İstanbul oldu.

Toplam 55 bin 283 kazanın meydana geldiği İstanbul'u, 50 bin 697 kaza ile Ankara, 22 bin 171 kaza ile İzmir takip etti.

En az kazanın yaşandığı il ise 219 kaza ile Bayburt olarak belirlendi. Bayburt'u 286 kaza ile Ardahan, 291 kaza ile Tunceli izledi.