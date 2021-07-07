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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 160 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

Kemal Karadağ   | 07.07.2021
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 160 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre,  son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

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