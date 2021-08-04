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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı 122 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Sertan Usul   | 04.08.2021
Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı 122 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.

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