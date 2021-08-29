Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.