Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 94 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
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