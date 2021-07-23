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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 94 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

Selma Kasap   | 23.07.2021
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 94 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

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