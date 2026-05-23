Türkiye'de geçen yıl en çok "Yengeç" en az "Kova" dünyaya geldi Türkiye'de, geçen yıl 84 bin 235 ile en çok canlı doğum temmuzda gerçekleşirken bebeklerin çoğunlukla bu ayı kapsayan "Yengeç" burcu olduğu belirlendi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı 2025'te 895 bin 374 oldu.

Türkiye'de geçen yıl bebeklerin doğum ayları incelendiğinde, yaz ayları öne çıkarken en çok bebeğin temmuzda doğduğu tespit edildi. Söz konusu ayda doğan 84 bin 235 bebeğin, 43 bin 362'si erkek, 40 bin 873'ü kız olarak dünyaya geldi.

Ağustos ayı, 81 bin 995 ile geçen yıl en çok bebeğin doğduğu ikinci ay oldu. Bebeklerin 41 bin 940'ı erkek ve 40 bin 55'i kız olarak kayıtlara geçti.

En çok doğumun gerçekleştiği üçüncü ay, eylül oldu. Bu ayda, 41 bin 64'ü erkek ve 39 bin 139'u kız bebek olmak üzere, toplam 80 bin 203 doğum gerçekleşti.

Ekim ayında 78 bin 206 doğum olurken bunların 40 bin 131'i erkek ve 38 bin 75'inin kız bebek olduğu görüldü.

Beşinci sırada, 77 bin 749 doğumla ocak ayı yer aldı. Buradaki doğumların 39 bin 837'si erkek ve 37 bin 912'si kız bebek olarak kaydedildi.

Haziran ayında ise 74 bin 524 bebek dünyaya gelirken bebeklerin 38 bin 311'i erkek ve 36 bin 213'ü kız olduğu belirlendi.

Yeni yıla girmeden 73 bin bebek dünyaya geldi

Aralık ayında, 37 bin 766'sı erkek ve 35 bin 768'i kız olmak üzere, toplam 73 bin 534 bebek nüfusa kaydoldu.

En çok bebeğin doğduğu sekizinci ay, 72 bin 405 ile mayıs olarak kayıtlara geçti. Bu ayda doğan bebeklerin 37 bin 440'ının erkek ve 34 bin 965'inin kız olduğu görüldü.

Kasımda gerçekleşen 70 bin 767 doğumda ise bebeklerin 36 bin 429'u erkek ve 34 bin 338'i kız olarak dünyaya geldi.

En az doğum şubatta

Bebeklerin 69 bin 595'inin mart ayı doğumlu olduğu belirlenirken bunların 35 bin 665'ini erkekler ve 33 bin 930'unu kızlar oluşturdu.

Nisan ayında 66 bin 953 doğum gerçekleşirken bebeklerin 34 bin 623'ü erkek ve 32 bin 330'u kız olarak kayıtlara geçti.

En az doğumun gerçekleştiği ay ise şubat olarak belirlendi. Bu ayda, 33 bin 360'ı erkek ve 31 bin 848'i kız olmak üzere, toplamda 65 bin 208 doğum meydana geldi.

"Erkek bebek" nüfusu önde

Doğum istatistiklerine bakıldığında, erkek bebek sayısının, kız bebeklerden fazla olduğu görüldü. Erkek bebek doğum sayısı, yılın her ayında da kız bebekleri geçti.

Öte yandan, verilerin alınmaya başlandığı 2001 yılından bu yana da erkek bebek doğum sayısının, 2025 yılına kadar hep kızların önünde olduğu belirlendi.

Temmuzda doğum sayısı zirvede

2001-2025 döneminde incelendiğinde de yine en fazla doğumun, temmuz ayında gerçekleştiği kayıtlara geçti. 2013-2015, 2017-2020 ve 2022-2025 dönemini kapsayan 11 yılda, temmuz en fazla doğum gerçekleşen ay olarak zirvede yer aldı.

Bu ayı, 2001-2010 dönemini kapsayan 10 yılla ocak doğumlular ve 2011, 2012, 2016, 2021 yıllarıyla ağustos doğumlular izledi.

Böylece 25 yıldaki doğumlarda, sadece bu üç ayın öne çıkması dikkati çekti.

Doğumlarda "Yengeç" etkisi

Bu çerçevede, doğum sayılarında son 25 yıllık dönemde, 21 Haziran-22 Temmuz dönemini kapsayan "Yengeç" burcu etkisinin baskın olduğu görüldü.

Oğlak burcu (22 Aralık-19 Ocak) doğumlarda ikinci, Aslan burcu ise (23 Temmuz-22 Ağustos) üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl da Yengeç burcu ilk sırayı kaptırmazken Aslan burcu ikinci ve Başak burcu (23 Ağustos-22 Eylül) ise üçüncü sırada geldi.

Kova burcu (20 Ocak-18 Şubat) ve Balık burcu (19 Şubat-20 Mart) ise en az doğumla son sırada yer buldu.

İstanbul "Yengeç" doğurdu

İstanbul, temmuz ayında 13 bin 745 ile en çok doğumun gerçekleştiği il olarak kayıtlara geçti.

Böylece, en fazla "Yengeç" burcu, İstanbul'da dünyaya gelmiş oldu.

Ankara ve Şanlıurfa ise temmuzda 4 bin 676'şar doğumla ikinciliği paylaştı. Bu illeri, 3 bin 330 ile Gaziantep takip etti.