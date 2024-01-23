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Türkiye'de en soğuk gece sıfırın altında 17,2 dereceyle Bolu'da yaşandı

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17,2 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Mehmet Emin Gürbüz  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Türkiye'de en soğuk gece sıfırın altında 17,2 dereceyle Bolu'da yaşandı

Bolu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Hava sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonunda sıfırın altında 17,2 derece olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 15,7 dereceyle Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çamkoru ile üçüncü yeri eksi 15,6 dereceyle Bolu'nun Gerede ilçesi Samat köyü oldu.

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