Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısının 40 milyonu geçtiğini açıkladı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti." ifadesini kullandı.
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SON DAKİKA: En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 Milyonu geçti.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021