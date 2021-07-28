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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısının 40 milyonu geçtiğini açıkladı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 28.07.2021
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti." ifadesini kullandı.

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