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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 96 bin 514 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

İsa Toprak, Kübra Kara   | 07.02.2022
Türkiye'de 96 bin 514 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi

Ankara/İstanbul

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 274 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,63, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,65 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 125 bin 638 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Aşınızı yaptırın." çağrısında bulundu.

Koca, "Günlük Kovid-19 tablosunda yeni vaka sayısına dahil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da günlük vaka sayısı 20 binin altına indi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki son durumu ele aldıklarını açıkladı.

İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastaların yüzde 90'ının 60 yaş üzeri olduğunu belirten Koca, "Yaklaşık yüzde 88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız." dedi.

Bakan Koca, paylaşımında "Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76." ifadelerini kullandı.

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