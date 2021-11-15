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Türkiye'de 91 bin 432 kişi Bulgaristan seçimleri için oy kullandı

Türkiye'de yaşayan 91 bin 432 çifte vatandaş, Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için 19 ilde kurulan 127 sandıkta oy kullandı.

Kemal Karadağ   | 15.11.2021
Türkiye'de 91 bin 432 kişi Bulgaristan seçimleri için oy kullandı Bursa'da, çifte vatandaş olup Bulgaristan seçimleri için oy verme hakkı bulunanlar, erken parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. ( Fotoğraf: Cem Şan - Anadolu Ajansı )

Ankara

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının oy kullanmaları için 19 ilde 127 sandık kuruldu.

Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için 91 bin 432 çifte vatandaş sandık başına giderek oy kullandı. Türkiye'deki oy verme işlemlerinin sorunsuz tamamlandığı kaydedildi.

Yaklaşık 10 bin çifte vatandaşın ise yaşanan yoğunluk nedeniyle sandıkların kurulduğu okullardan kendi istekleriyle oy kullanmadan ayrıldığı öğrenildi.

Ayrıca seçimler için 17 bin kişinin de sınır kapılardan geçerek Bulgaristan'a gittiği belirlendi.

Türkiye'de yaşayan 28 bin 838 çifte vatandaş, 11 Temmuz'da yapılan Bulgaristan'daki erken genel seçimler için oy kullanmıştı.

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