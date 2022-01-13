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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 75 bin 564 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi.

Özcan Yıldırım   | 13.01.2022
Türkiye'de 75 bin 564 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

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