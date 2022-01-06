Dolar
13.85
Euro
15.61
Altın
1,788.72
ETH/USDT
3,446.00
BTC/USDT
43,311.00
BIST 100
2,007.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'de 68 bin 413 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 06.01.2022
Türkiye'de 68 bin 413 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 25 bin 502 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,89 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 134 milyon 863 bin 259 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekanları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da Omicron varyantı nedeniyle dışarıda maske kullanma zorunluluğu getirildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 832 bin 148'e çıktı
Omicron'a yakalanan yaşlı ve aşılanmamış kişiler daha çok risk altında
İtalya'dan Hindistan'a giden uçaktaki 179 yolcudan 125'inde Kovid-19'a rastlandı
Fransa'da doktorlar Kovid-19 aşısından korkan çocukları akülü arabayla ikna etti

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İtalya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Türkiye'de 68 bin 413 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti

Avusturya’da Omicron varyantı nedeniyle dışarıda maske kullanma zorunluluğu getirildi

ABD'de dün 4 binden fazla çocuk Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

ABD'de dün 4 binden fazla çocuk Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 832 bin 148'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 832 bin 148'e çıktı
Omicron'a yakalanan yaşlı ve aşılanmamış kişiler daha çok risk altında

Omicron'a yakalanan yaşlı ve aşılanmamış kişiler daha çok risk altında