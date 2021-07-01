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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 5 bin 288 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 42 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 01.07.2021
Türkiye'de 5 bin 288 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 42 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 462 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 706 oldu, 6 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 300 bin 504'e yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 12 bin 512'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 430 bin 940, vefat sayısı da 49 bin 774 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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