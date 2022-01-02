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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 33 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 24 saatte 362 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,19, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,73 oldu.

Ahmet Sertan Usul   | 02.01.2022
Türkiye'de 33 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 362 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 161 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,19, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,73 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 132 milyon 215 bin 15 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

- "60 yaş üzeri risk altında"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "60 yaş üzeri risk altında. Son bir ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın yüzde 87,2'si, vakaların yüzde 16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka." değerlendirmesinde bulundu.

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