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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 27 bin 824 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

Kemal Karadağ   | 08.11.2021
Türkiye'de 27 bin 824 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 357 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 255 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,68 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 562 bin 317 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart." ifadelerini kullandı.

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