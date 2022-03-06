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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 27 bin 671 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 146 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 671 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi yaşamını yitirdi.

Enes Kaplan   | 06.03.2022
Türkiye'de 27 bin 671 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 348 bin 146 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 671 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 50 bin 241 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,16, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,98 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 990 bin 177 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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