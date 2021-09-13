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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,42, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 65,47 oldu.

Selma Kasap   | 13.09.2021
Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 52 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,42, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 65,47 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 102 milyon 431 bin 607'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 682 bin 949 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam itibarıyla, en az 2 doz aşı yaptıranların sayısının 40 milyon 635 bin 924 olduğuna dikkati çekerek, "Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." ifadelerini kullandı.

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