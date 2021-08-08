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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 22 bin 699 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

Özcan Yıldırım   | 08.08.2021
Türkiye'de 22 bin 699 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti

Ankara

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