Türkiye'de 22 bin 699 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
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