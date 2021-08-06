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Türkiye'de 2003'ten bu yana 5,4 milyar fidan toprakla buluşturuldu

Türkiye'de 2003'ten bu yana 5 milyar 400 milyon 324 bin 442 fidan toprakla buluşturulurken, yaklaşık 5 milyon 486 bin 40 hektar alan da ağaçlandırıldı.

Mustafa Çalkaya   | 06.08.2021
Türkiye'de 2003'ten bu yana 5,4 milyar fidan toprakla buluşturuldu

Ankara

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, orman sınırları içinde veya dışındaki arazilerde uygulama plan ve projeleri dahil ağaçlandırma faaliyetleri yürütülüyor.

Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, iyileştirme, mera ıslahı, özel ağaçlandırma, suni gençleştirme ve enerji ormanı tesis çalışmaları çerçevesinde Türkiye'de 2003'ten bu yana 2 milyar 580 milyon 470 bin 387'si dikilen, 2 milyar 666 milyon 854 bin 55'i ekimden elde edilen olmak üzere toplam 5 milyar 247 milyon 324 bin 442 fidan toprakla buluşturuldu. Bunun içinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin toprakla buluşturduğu 9 milyon 654 bin 485 fidan da yer aldı.

Toplam rakama bu yılın ocak-temmuz döneminde de toprakla buluşturulan 153 milyon fidanın eklenmesiyle 2003'ten bu yana toprakla buluşturulan fidan adedi 5 milyar 400 milyon 324 bin 442'ye ulaştı. Söz konusu dönemde yaklaşık 5 milyon 486 bin 40 hektar alan da ağaçlandırıldı.

Geçen yıl 602 milyon 835 bin 991 fidan, 2019'da 336 milyon 394 bin 782, 2018'de 263 milyon 75 bin 565, 2017'de 285 milyon 155 bin 218 ve 2016'da 250 milyon 176 bin 996 fidan toprakla buluşturuldu.

2003'ten bu yana dikilen fidanların illere göre dağılımına bakıldığında, 379 milyon 427 bin 454 fidanla ilk sırada Mersin yer aldı. Bu ili, 306 milyon 600 bin 551 fidanla Adana, 276 milyon 508 bin 463 fidanla Antalya, 213 milyon 643 bin 855 fidanla Muğla ve 182 milyon 897 bin 398 fidanla Balıkesir takip etti.

2003 - Temmuz 2021 döneminde dikilen fidanların illere göre dağılımı şöyle:

2003 - Temmuz 2021

İller

Toprakla buluşturulan fidan Miktarı (adet)

Adana

306.600.551

Adıyaman

65.333.942

Afyonkarahisar

108.841.025

Ağrı

4.999.815

Amasya

33.279.220

Ankara

104.925.278

Antalya

276.508.463

Artvin

40.061.221

Aydın

93.428.124

Balıkesir

182.897.398

Bilecik

25.607.757

Bingöl

7.369.507

Bitlis

8.971.033

Bolu

34.867.649

Burdur

116.029.728

Bursa

108.827.455

Çanakkale

97.738.091

Çankırı

58.349.119

Çorum

70.980.555

Denizli

169.023.899

Diyarbakır

30.116.193

Edirne

28.323.140

Elazığ

78.371.270

Erzincan

62.152.894

Erzurum

74.810.561

Eskişehir

87.140.975

Gaziantep

62.641.938

Giresun

40.115.384

Gümüşhane

15.917.673

Hakkari

2.003.289

Hatay

52.943.620

Isparta

100.343.436

Mersin

379.427.454

İstanbul

26.679.292

İzmir

138.363.120

Kars

46.212.033

Kastamonu

98.317.731

Kayseri

99.207.707

Kırklareli

40.391.539

Kırşehir

26.478.808

Kocaeli

31.798.650

Konya

124.834.973

Kütahya

155.760.157

Malatya

76.997.326

Manisa

138.741.652

Kahramanmaraş

163.091.037

Mardin

16.657.733

Muğla

213.643.855

Muş

8.061.895

Nevşehir

15.742.254

Niğde

46.606.651

Ordu

22.045.280

Rize

8.838.215

Sakarya

38.007.897

Samsun

23.274.030

Siirt

7.248.618

Sinop

63.200.352

Sivas

101.536.079

Tekirdağ

13.410.825

Tokat

47.157.058

Trabzon

18.565.284

Tunceli

1.905.551

Şanlıurfa

25.667.576

Uşak

79.054.720

Van

5.033.906

Yozgat

99.629.965

Zonguldak

20.041.102

Aksaray

37.090.115

Bayburt

6.626.587

Karaman

113.431.827

Kırıkkale

22.837.914

Batman

3.139.898

Şırnak

1.971.271

Bartın

17.430.371

Ardahan

32.150.590

Iğdır

14.278.687

Yalova

5.080.460

Karabük

40.697.543

Kilis

10.741.409

Osmaniye

56.348.262

Düzce

57.694.495

Türk Silahlı Kuvvetleri (2003-2020 dönemi)

9.654.485

Toplam

5.400.324.442




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