Türkiye'de 2003'ten bu yana 5,4 milyar fidan toprakla buluşturuldu
Türkiye'de 2003'ten bu yana 5 milyar 400 milyon 324 bin 442 fidan toprakla buluşturulurken, yaklaşık 5 milyon 486 bin 40 hektar alan da ağaçlandırıldı.
Ankara
AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, orman sınırları içinde veya dışındaki arazilerde uygulama plan ve projeleri dahil ağaçlandırma faaliyetleri yürütülüyor.
Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, iyileştirme, mera ıslahı, özel ağaçlandırma, suni gençleştirme ve enerji ormanı tesis çalışmaları çerçevesinde Türkiye'de 2003'ten bu yana 2 milyar 580 milyon 470 bin 387'si dikilen, 2 milyar 666 milyon 854 bin 55'i ekimden elde edilen olmak üzere toplam 5 milyar 247 milyon 324 bin 442 fidan toprakla buluşturuldu. Bunun içinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin toprakla buluşturduğu 9 milyon 654 bin 485 fidan da yer aldı.
Toplam rakama bu yılın ocak-temmuz döneminde de toprakla buluşturulan 153 milyon fidanın eklenmesiyle 2003'ten bu yana toprakla buluşturulan fidan adedi 5 milyar 400 milyon 324 bin 442'ye ulaştı. Söz konusu dönemde yaklaşık 5 milyon 486 bin 40 hektar alan da ağaçlandırıldı.
Geçen yıl 602 milyon 835 bin 991 fidan, 2019'da 336 milyon 394 bin 782, 2018'de 263 milyon 75 bin 565, 2017'de 285 milyon 155 bin 218 ve 2016'da 250 milyon 176 bin 996 fidan toprakla buluşturuldu.
2003'ten bu yana dikilen fidanların illere göre dağılımına bakıldığında, 379 milyon 427 bin 454 fidanla ilk sırada Mersin yer aldı. Bu ili, 306 milyon 600 bin 551 fidanla Adana, 276 milyon 508 bin 463 fidanla Antalya, 213 milyon 643 bin 855 fidanla Muğla ve 182 milyon 897 bin 398 fidanla Balıkesir takip etti.
2003 - Temmuz 2021 döneminde dikilen fidanların illere göre dağılımı şöyle:
2003 - Temmuz 2021
İller
Toprakla buluşturulan fidan Miktarı (adet)
Adana
306.600.551
Adıyaman
65.333.942
Afyonkarahisar
108.841.025
Ağrı
4.999.815
Amasya
33.279.220
Ankara
104.925.278
Antalya
276.508.463
Artvin
40.061.221
Aydın
93.428.124
Balıkesir
182.897.398
Bilecik
25.607.757
Bingöl
7.369.507
Bitlis
8.971.033
Bolu
34.867.649
Burdur
116.029.728
Bursa
108.827.455
Çanakkale
97.738.091
Çankırı
58.349.119
Çorum
70.980.555
Denizli
169.023.899
Diyarbakır
30.116.193
Edirne
28.323.140
Elazığ
78.371.270
Erzincan
62.152.894
Erzurum
74.810.561
Eskişehir
87.140.975
Gaziantep
62.641.938
Giresun
40.115.384
Gümüşhane
15.917.673
Hakkari
2.003.289
Hatay
52.943.620
Isparta
100.343.436
Mersin
379.427.454
İstanbul
26.679.292
İzmir
138.363.120
Kars
46.212.033
Kastamonu
98.317.731
Kayseri
99.207.707
Kırklareli
40.391.539
Kırşehir
26.478.808
Kocaeli
31.798.650
Konya
124.834.973
Kütahya
155.760.157
Malatya
76.997.326
Manisa
138.741.652
Kahramanmaraş
163.091.037
Mardin
16.657.733
Muğla
213.643.855
Muş
8.061.895
Nevşehir
15.742.254
Niğde
46.606.651
Ordu
22.045.280
Rize
8.838.215
Sakarya
38.007.897
Samsun
23.274.030
Siirt
7.248.618
Sinop
63.200.352
Sivas
101.536.079
Tekirdağ
13.410.825
Tokat
47.157.058
Trabzon
18.565.284
Tunceli
1.905.551
Şanlıurfa
25.667.576
Uşak
79.054.720
Van
5.033.906
Yozgat
99.629.965
Zonguldak
20.041.102
Aksaray
37.090.115
Bayburt
6.626.587
Karaman
113.431.827
Kırıkkale
22.837.914
Batman
3.139.898
Şırnak
1.971.271
Bartın
17.430.371
Ardahan
32.150.590
Iğdır
14.278.687
Yalova
5.080.460
Karabük
40.697.543
Kilis
10.741.409
Osmaniye
56.348.262
Düzce
57.694.495
Türk Silahlı Kuvvetleri (2003-2020 dönemi)
9.654.485
Toplam
5.400.324.442
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