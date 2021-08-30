Dolar
8.38
Euro
9.89
Altın
1,810.70
ETH/USDT
3,306.20
BTC/USDT
48,382.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Gölbaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenliyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde konuşuyor
logo
Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 19 bin 557 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,22, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,23 olarak kayda geçti.

Selma Kasap, Aybüke İnal Kamacı   | 30.08.2021
Türkiye'de 19 bin 557 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 401 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,22, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,23 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 93 milyon 318 bin 338'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 313 bin 482 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 19 bin 557 yerine 9 bin 557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef. Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük Kovid-19 bakımından düşük riskli iller arasına girdi
Türkiye'de 19 bin 557 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti
Türkiye AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemine dahil edildi
DSÖ ve UNICEF'ten 'Avrupa ve Orta Asya'da tüm okullar açık kalsın' çağrısı

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye'de 19 bin 557 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti

AB seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden ABD'yi çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar AKINCI TİHA'nın özelliklerini içeren grafik paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar AKINCI TİHA'nın özelliklerini içeren grafik paylaştı
DSÖ ve UNICEF'ten 'Avrupa ve Orta Asya'da tüm okullar açık kalsın' çağrısı

DSÖ ve UNICEF'ten 'Avrupa ve Orta Asya'da tüm okullar açık kalsın' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini 'Mülteci Çocuk' tablosu önünde kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini 'Mülteci Çocuk' tablosu önünde kabul etti