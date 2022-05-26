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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 1310 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Harun Kutbe   | 26.05.2022
Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 139 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 1310 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1289 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 711 bin 493 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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