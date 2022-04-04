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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 12 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 40 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 236 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 04.04.2022
Türkiye'de 12 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 40 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 236 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 958 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 97 bin 462 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Türkiye'de 12 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 40 kişi hayatını kaybetti
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