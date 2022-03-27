Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,956.01
ETH/USDT
3,279.10
BTC/USDT
46,774.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 11 bin 194 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 194 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 27.03.2022
Türkiye'de 11 bin 194 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 194 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 15 bin 402 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,07 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 762 bin 564 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 11 bin 194 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
Çin'de son 24 saatte 1254, Hong Kong'da 8 bin 841 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 13 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti
KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 505'e çıktı

Benzer haberler

Türkiye'de 11 bin 194 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 11 bin 194 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

Çin'de son 24 saatte 1254, Hong Kong'da 8 bin 841 Kovid-19 vakası tespit edildi

Türkiye'de 13 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti

KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi

KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi
Kovid-19'la mücadelede 'Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli' uyarısı

Kovid-19'la mücadelede 'Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli' uyarısı
Schengen Bölgesi 27 yaşında

Schengen Bölgesi 27 yaşında