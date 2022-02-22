Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu Atina'da yapıldı
Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerin 64. turunun, Atina'da gerçekleştirildiği bildirildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Yunanistan arasında İstişari Görüşmelerin 64. turu bugün Atina'da gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari meselelere yönelik "Pozitif Gündem" diyaloğu çerçevesinde üçüncü çalışma toplantısını Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün gerçekleştirdiği bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.