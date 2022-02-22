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Gündem

Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu Atina'da yapıldı

Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerin 64. turunun, Atina'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Mustafa Deveci   | 22.02.2022
Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu Atina'da yapıldı

Ankara

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Yunanistan arasında İstişari Görüşmelerin 64. turu bugün Atina'da gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari meselelere yönelik "Pozitif Gündem" diyaloğu çerçevesinde üçüncü çalışma toplantısını Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün gerçekleştirdiği bildirilmişti.

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