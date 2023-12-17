Türkiye, yerli tasarım başvurusunda dünyada 2. sıraya yükseldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, 2022 yılı itibarıyla yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer aldığını belirterek, "Hedefimiz, tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek." ifadesini kullandı.
Ankara
Kacır, "2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Kacır, "Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün yayımladığı 2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu verilerine göre Türkiye, 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer alıyor. Hedefimiz, tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek." değerlendirmesini yaptı.
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Tasarım başvurularında ülkelerin performansı 👇🏻— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) December 17, 2023
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün yayımladığı “2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu” verilerine göre Türkiye, 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2️⃣. sırada yer alıyor. 🇹🇷@WIPO
Hedefimiz: Tasarım -> Marka… https://t.co/VBZAX90crI