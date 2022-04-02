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Türkiye, Yemen'de ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Yemenli taraflar arasında Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda, ramazan ayının başlangıcından itibaren iki ay süreyle ateşkes ilan edilmesine yönelik varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

Muhammet Tarhan   | 02.04.2022
Türkiye, Yemen'de ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olumlu adımın ülke genelinde kalıcı ateşkes ilanı ve siyasi çözüm sürecini takip etmesi temenni edilirken Türkiye'nin, bu süreçte BM Özel Temsilcisi'nin çabalarını desteklemeye, tüm kesimler arasında diyalog ve uzlaşıyı teşvik etmeye ve Yemen halkına destek sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Yemen'deki ihtilafın BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler çerçevesinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde çözüme kavuşturulmasının, bölgemizde kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi bakımından da elzem olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, dün yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin bugün yerel saatle 19.00'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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