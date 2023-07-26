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Türkiye ve Tacikistan arasında askeri mali işbirliği anlaşması imzalandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo tarafından, iki ülke arasında askeri mali işbirliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı.

Sarp Özer  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Türkiye ve Tacikistan arasında askeri mali işbirliği anlaşması imzalandı Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

Ankara

Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 için bulunduğu TÜYAP'ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo ile bir araya gelen Güler, görüşmenin ardından konuk Bakan ile düzenlenen imza törenine katıldı.

Törende, Bakanlar Güler ve Mirzo tarafından Türkiye ve Tacikistan arasında askeri mali işbirliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı.

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