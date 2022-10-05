Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri, terör suçlularının iadesi için bir araya geldi
Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasında terör suçlularının iadesine ilişkin görüşmeler Ankara'da başladı.
Ankara
Alınan bilgiye göre, iki ülke bakanlıkları arasındaki görüşmelerde Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık edecek.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce terör suçlularının iadesine ilişkin, 5-6 Ekim'de İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin Türkiye'ye geleceğini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.