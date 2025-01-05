Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Yenişehir Spor Salonu ile Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongrelerine katılacak.
(Rize/14.00/Trabzon/17.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne iştirak edecek, Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde halk buluşmasına katılacak, partisinin Erzurum İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Kars/10.00/Erzurum/14.30/16.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.
(Bartın/13.00)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne iştirak edecek.
(Kars/09.30)
3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.
(Kocaeli/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümünde Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne katılacak.
(Kars/10.00)
2- Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, Kasımpaşa-Gaziantep FK, Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor ve Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.30/19.00/Muğla/16.00)
3- Trendyol 1. Lig'in 18. haftasına Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK, Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor, Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK ve Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/16.00/Balıkesir/13.30/Adana/19.00)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes ve Karşıyaka-Fenerbahçe Beko maçlarıyla sürecek.
(Denizli/15.30/İstanbul/18.00/İzmir/20.30)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, İlkem Yapı Tarsusspor-OGM Ormanspor maçıyla tamamlanacak.
(Mersin/15.00)
6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftası, Zerenspor-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru, Aras Kargo-Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/13.00/Aydın/15.00/İzmir/15.30/İstanbul/17.00/18.00)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasına Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor, Adasokağı-Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Kırşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Muğla/Adana/16.00/Ankara/18.00)
8- Fransa Süper Kupası finali, Paris Saint Germain ile Monaco arasında Katar'da oynanacak.
(Doha/19.30)
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