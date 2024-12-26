Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu takdim törenlerine katılacak, Sierra Leone Büyükelçisi Francess V. Anderson'u, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/14.45/15.15/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Ormancılar Derneği 100. Yıl Sempozyumu'na katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılacak, müteahhitlik firmaları ve iş insanlarıyla bir araya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Üsküp) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri" paneline katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.00/14.30)
4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.
(Diyarbakır/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin annesinin aralarında bulunduğu 3 sanık ile suça sürüklenen 2 çocuğun yargılanmasına başlanacak.
(Tekirdağ/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği üyeleriyle Federasyon'un Riva'da bulunan merkezinde bir araya gelecek ve ikinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sistemiyle ilgili istişarede bulunacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.
(Monako/21.00) (Fotoğraflı)
3- BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibine konuk olacak.
(Ulm/21.00)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası, Galatasaray Çağdaş Faktoring-İlkem Yapı Tarsusspor maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.