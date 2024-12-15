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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Samsun'da teşkilat buluşmasına, Çorum'da bölge istişare toplantısına katılacak.

(Samsun/14.00/Çorum/18.30) 

2- TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) 

2-⁠ İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) 

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'' gala programına katılacak.

(İstanbul/19.30) 

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftasına Atakaş Hatayspor-Göztepe, Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor ve Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) 

2- Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği, Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler, Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor-Esenler Erokspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/13.30/Çorum/İstanbul/16.00/Kocaeli/19.00) 

3- Nesine 2. Lig gruplarında 16. hafta müsabakaları sona erecek.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 15. hafta maçları tamamlanacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları sona erecek.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasına Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji ve Manisa Basket-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/20.30/Manisa/18.00) 

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, Bodrum Basketbol-ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet-Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsusspor-BOTAŞ ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Muğla/13.00/İstanbul/14.30/Mersin/15.00/Kayseri/16.00) 

8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftası, Kuzeyboru-Galatasaray Daikin müsabakasıyla sona erecek.

(Aksaray/17.00) 

9- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftası, TÜRŞAD-Ziraat Bankkart, ON Hotels Alanya Belediyespor-Spor Toto, İstanbul Gençlikspor-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Altekma-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(Bitlis/12.30/Antalya/İstanbul/14.00/İzmir/15.00) 

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasına Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor, Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Muğla/14.00/Ankara/15.00/İzmir/17.00) 


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