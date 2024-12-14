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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da YETZ 2024 YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşuyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Esra Altınmakas  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda yapılacak AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Erzurum/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ömer Tepesi Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Bartın 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Bartın/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Afyonkarahisar/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Edirne İl Kongresi'ne katılacak, Valilik, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve 2. Beyazid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Edirne/13.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ordu İl Başkanlığının yeni hizmet binası açılışına katılacak.

(Ordu/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Batman 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Batman/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YETZ 2024 YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde yer alacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Çankırı İl Kongresi'ne katılacak.

(Çankırı/11.00/11.45/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Bayburt 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Bayburt/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere uluslararası bakanlar düzeyinde Ürdün'de yapılacak toplantıya katılacak.

(Amman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-⁠ İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Stratcom Forum'24" programının kapanış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2. Uluslararası Konferans Milletin Vaizleri Aksa Muhafızları" programına katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftasına, Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor, Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor FK, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor ve Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla sürecek.

(Şanlıurfa/13.30/İstanbul/13.30/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig'in 16. haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak 2 müsabakayla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig'in 15. haftasına, gruplarda oynanacak 10 müsabakayla devam edilecek.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftası, bir maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasına, Mersinspor-Türk Telekom, Aliağa Petkimspor-Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, OGM Ormanspor-Danilos Pizza maçıyla başlayacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasına, Zerenspor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker, Fenerbahçe Medicana-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları ve VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/15.00/İstanbul/17.00/17.30/18.00/19.00) (Fotoğraflı)

9- SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftası, Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor ve Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, Güneysu-Beşiktaş, Konya Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji maçlarıyla başlayacak.

(Rize/14.00/Konya/17.00/İzmir/18.30) (Fotoğraflı)



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