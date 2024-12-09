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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılacak.

(TBMM/12.00) (Fotoğraflı)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/12.00) (Fotoğraflı)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlık tarafından düzenlenen "15. Büyükelçilik Konferansı"nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Gaziantep FK-Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftası; Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor ve Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/Diyarbakır/20.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. hafta müsabakaları, 1 maçla tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig'in 14. haftası, 2. Grup'ta oynanacak 1 müsabakayla sona erecek.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Galatasaray-Yalova Basketbol müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası, DEPSAŞ Enerji-Beykoz Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

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