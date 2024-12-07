Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni ile AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
(Gaziantep/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, emekli kıraathanesi açılışı ile halk buluşmasına katılacak, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Dünya Madenciler Günü etkinliğine iştirak edecek.
(Kilis/11.30/12.00/13.40/14.30/Ankara/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Kongresi'ne katılacak, valiliğe ziyarette bulunacak, İş İnsanları İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.
(Bingöl/14.00/16.15/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulunca düzenlenecek "Şambala" filminin gösterimi ve "Film Söyleşisi" programına katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince The Green Park Hotel'de düzenlenecek "Emekliler Kurultayı"na iştirak edecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cerrahpaşa Üniversitesi-Liderler Zirvesi "Yerli Teknolojiler Ticaret ve İnovasyon" programına katılacak.
(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Of 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak, Yeniköprü Tüneli'nde incelemelerde bulunacak ve açıklama yapacak, AK Parti Hakkari 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek, Hakkari Valiliği'ni ziyaret edecek.
(Trabzon/10.00/Hakkari/13.15-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22. Doha Forumu'na katılacak ve temaslarda bulunacak.
(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne giren Halep, İdlib ve Hama illerindeki gelişmeler ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardığı Özgürlük Şafağı Operasyonu takip ediliyor.
(Hama/Halep/İdlib/Tel Rıfat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına; TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor, Göztepe-Adana Demirspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/13.30/İzmir/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftası; Yeni Malatyaspor-Kocaelispor, Erzurumspor FK-Adanaspor, Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK ve Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor müsabakalarıyla başlayacak.
(Malatya/Erzurum/13.30/Manisa/16.00/Iğdır/19.00) (Fotoğraflı)
3- Nesine 3. Lig'in 14. haftası, 4. Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.
4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftası, 1 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasına; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Mersinspor, Bahçeşehir Koleji-Manisa Basket maçlarıyla devam edilecek.
(Denizli/15.30/İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası; Nesibe Aydın-Fenerbahçe Opet, BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri maçlarıyla başlayacak.
(Ankara/15.00/16.30/Mersin/18.00) (Fotoğraflı)
7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasına; Beşiktaş-VakıfBank, Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor ve Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Aras Kargo maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/13.00/16.00/Aydın/15.00/Ankara/18.30) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasına; Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Spor Toto ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysu maçlarıyla devam edilecek.
(Bursa/İstanbul/Trabzon/15.00) (Fotoğraflı)
9- Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu maçlarına Galatasaray Engin Bora Sutopu Havuzu'nda devam edilecek. Galatasaray Zena-Otter Swimming Club (Büyük Britanya) ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-VK Jadran Split (Hırvatistan) müsabakaları oynanacak.
(İstanbul/18.00/20.00) (Fotoğraflı)
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