Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Japonya Veliaht Prensi Akshino Fumihito'yu kabul edecek.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TİSK tarafından düzenlenecek "Ortak Yarınlar Ödül Töreni"ne katılacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çocukların İnternet Ortamında Cinsel İstismarına Karşı Küresel İttifak Girişimi Konferansı açılışına katılacak, çeşitli temaslarda bulunacak.
(Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Halkbank Gençİz Zirvesi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/10.00/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Sendikaları Konfederasyonunun "Kamu Personel Sisteminin Güncel ve Hukuki Sorunları Sempozyumu" ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun düzenlediği "Ortak Yarınlar Programı"na katılacak.
(Ankara/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Sancaktepe, Ataşehir ve Maltepe ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.
(İstanbul/14.30/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- TBMM'den
- İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup toplantıları yapılacak.
- Genel Kurulda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/9.30/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katılacak, iş insanları ile yuvarlak masa toplantısı yapacak.
(Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.
(Ankara/14.30/18.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde devam edecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkı yönetim ilanı ve kararın Ulusal Meclis tarafından işlevsiz bırakılmasının ardından gelişmeler izleniyor.
(Seul/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne giren Halep ve İdlib illerindeki gelişmeler ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardığı Özgürlük Şafağı Operasyonu takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Tel Rıfat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turuna 17 müsabakayla devam edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- BKT Avrupa Kupası'nın 10. haftasında; A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Wolves takımını konuk edecek, B Grubu'nda Türk Telekom, Litvanya'nın Lietkabelis, A Grubu'nda Beşiktaş Fibabanka ise Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/19.00/Panevezys/20.00/Podgorica/21.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Manisa Basket, İspanya'nın UCAM Murcia ekibini konuk edecek.
(Manisa/20.00) (Fotoğraflı)
5- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu ilk maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın Maroussi takımını ağırlayacak.
(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)
6- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Halkbank, İtalya'nın Sir Sicoma Manini takımını konuk edecek.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
7- Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart karşılaşacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.