Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni ile partisinin Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
(Kahramanmaraş/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ziyaret edecek, partisinin Merkez İlçe Kongresi'ne katılacak.
(Kastamonu/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenecek farkındalık programına iştirak edecek.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT World Forum 2024'e katılacak.
(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneğini ziyaret edecek ve kadın tır şoförleri ile buluşacak, Trabzon Havalimanı ile Kanuni Bulvarı-Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünellerinde incelemelerde bulunacak ve açıklama yapacak, AK Parti Akçaabat 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak.
(İstanbul/10.00/Trabzon/13.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar takip ediliyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT World Forum"un "Medya Taraflılığının İfşası: Kutuplaştırmanın Arkasındaki Güçleri Deşifre Etmek" oturumuna katılacak.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze'nin Geleceği" başlıklı "Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi Sonuç Bildirgesi" programına iştirak edecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine ziyarette bulunacak.
(Niğde/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor-Trabzonspor ve RAMS Başakşehir-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.
(Samsun/13.30/Adana/16.00/Antalya/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 14. haftası Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK, Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK maçlarıyla sürecek.
(Balıkesir/Diyarbakır/13.30/İstanbul/16.00/Çorum/19.00) (Fotoğraflı)
3- Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurulu, Hayri Gür Spor Salonu'nda başlayacak, organizasyonun ilk günü kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetim kurulu raporu görüşülüp ibraya sunulacak.
(Trabzon/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Nesine 2. Lig gruplarında 14. hafta müsabakaları oynanacak.
5- Nesine 3. Lig'in 13. haftasına gruplarda oynanacak 10 karşılaşmayla devam edilecek.
6- A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.
(Debrecen/22.30) (Fotoğraflı)
7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasına Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray, Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji ve Bursaspor Yörsan-Karşıyaka maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)
8- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası OGM Ormanspor-Nesibe Aydın ve Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin maçlarıyla başlayacak.
(Ankara/14.00/İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)
9- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasına Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit, Zerenspor-Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor-Fenerbahçe Medicana ve Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Aksaray/13.00/Ankara/15.00/İstanbul/18.00/18.30) (Fotoğraflı)
10- Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftası, Altekma-Spor Toto maçıyla başlayacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
11- EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Beşiktaş, Estonya'nın Pölva Serviti takımını konuk edecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
12- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasına Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Güneysu ve Konya Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/15.00/İstanbul/16.00/İzmir/16.30/Konya/17.00) (Fotoğraflı)
13- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. ayağı Katar Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.
(Lusail/20.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.