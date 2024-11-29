Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TRT World Forum'a, TÜYAP Fuar Merkezi'nde Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'ne katılacak.
(İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Dünyası Arabulucular Birliğinin düzenlediği Uluslararası 1. Arabuluculuk Şurası'na katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde Esenlik Sempozyumu'na, Antalya Tekirova'da 15 Temmuz Derneği 8. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması Programı'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/Antalya/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TRT World Forum" programının "Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü" oturumunda konuşma yapacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.
(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra'da çeşitli temaslarda bulunacak.
(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Türkiye Tarım Zirvesi'ne ve Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/09.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Karasu Limanı'nda inceleme yapacak ve açıklamalarda bulunacak.
(Sakarya/11.15-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme verilerini ve ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksi, Kasım 2024 dönemine ilişkin finansal istikrar raporu ile Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin ekim ayı sonuçlarını yayımlayacak.
(Ankara/10.00/10.30/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İrlanda'da halk, erken genel seçim için sandık başına gidecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze'nin Geleceği" başlıklı "Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi Açılış Programı"na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- YÖK Başkanı Erol Özvar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'na ve "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu" toplantısına iştirak edecek.
(Niğde/10.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor maçıyla başlayacak.
(Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 14. haftası açılış maçında Kocaelispor, Adanaspor ile karşılaşacak.
(Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)
3- Nesine 3. Lig'in 13. haftası, 3. Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Manisa Basket-TOFAŞ maçıyla başlayacak.
(Manisa/19.00) (Fotoğraflı)
5- THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında; Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek, Anadolu Efes ise Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/20.45/Lyon/23.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.
(İzmir/14.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftası ilk maçında Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji ile karşılaşacak.
(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.