Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 4. Uluslararası STK Fuarı'na ve Pullman İstanbul Hotel'deki 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'na iştirak edecek.
(İstanbul/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı ile Pendik Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İsmet Uçma'yı Anma Programı'na katılacak.
(İstanbul/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mutafa Günay'ın oğlu Onur Günay'ın cenaze töreni ile partisince düzenlenen "Çare Eşitlikte Çalıştayı"na iştirak edecek.
(İzmir/13.03/Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimevi'nde düzenlenecek Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katılacak.
(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meydan ve ticaret merkezi temel atma törenine iştirak edecek.
(Adıyaman/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulunun düzenlediği "Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak" temalı Öğretmenler Günü etkinliğine katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığınca düzenlenecek, "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı"nın sonuç bildirgesinin paylaşılacağı programa iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Erenler ilçe kongresine katılacak.
(Sakarya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenecek "Çare Eşitlikte Çalıştayı"na iştirak edecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret edecek, Bozova ve Siverek AK Parti ilçe kongrelerine, Gıda İhtisas OSB ve Fabrikaların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
(Şanlıurfa/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Pınarbaşı ve Azdavay ilçe kongrelerine iştirak edecek.
(Kastamonu/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'na katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor, Gaziantep FK-RAMS Başakşehir, Bellona Kayserispor-Fenerbahçe ve Sipay Bodrum FK-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.30/Gaziantep/Kayseri/16.00/Muğla/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftasına, Ankara Keçiörengücü-Manisa FK, Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor ve Boluspor-Şanlıurfaspor maçıyla devam edilecek.
(Ankara/13.30/19.00/Malatya/Bolu/16.00) (Fotoğraflı)
3- Nesine 2. Lig'in 13. haftası, gruplarda oynanacak 7 maçla başlayacak.
4- Nesine 3. Lig'in 12. haftası, gruplarda yapılacak 4 müsabakayla başlayacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Emlak Konut-BOTAŞ ve Nesibe Aydın-İlkem Yapı Tarsusspor maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/14.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Aras Kargo, Fenerbahçe Medicana-Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Zerenspor ve Nilüfer Belediyespor Eker-VakıfBank maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/13.00/İstanbul/15.00/15.30/19.00/Aydın/Bursa/15.00) (Fotoğraflı)
8- SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftası, İstanbul Gençlikspor-Halkbank maçıyla başlayacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)
9- EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beşiktaş, Estonya'nın Pölva Serviti takımına konuk olacak.
(Pölva/18.00)
10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftası, Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.
(Bursa/15.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ayağı Las Vegas Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.
(Las Vegas/09.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.