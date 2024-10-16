Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh ile görüşecek.
(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım Konferansı'na katılacak, Kırıkkale'de partisinin il başkanlığı ve belediyeyi ziyaret edecek, halk buluşmasında konuşacak.
(Ankara/10.00/Kırıkkale/14.00/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, AK Parti il başkanlığı ve belediyeye ziyarette bulunacak, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesinin açılışına iştirak edecek.
(Trabzon/09.00/09.30/12.30/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024-2025 akademik yılı açılış töreni ve 2. hizmet yılı programı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hastanesi 2024-2025 akademik yılı açılış törenine katılacak.
(Ankara/09.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Madencilik Konferansı'na iştirak edecek.
(Tianjin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 11. WCI Afrika Forum Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na iştirak edecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile ağustos ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Vatandaş Diplomat Projesi Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili" programına katılacak.
(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Vatandaş Diplomat Projesi Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili" programına katılacak, Trabzon'da İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi ile Abdi Serdar Üstünsalih Sebet Spor Kulüp binası ve sahaların açılış törenine iştirak edecek.
(Ankara/10.15/Trabzon/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- BKT Avrupa Kupası'nın 4. haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Dolomiti Energia takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu'nda TOFAŞ, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Petrolina AEK takımına konuk olacak, B Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım ise Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anorthosis Famagusta ekibini ağırlayacak.
(Larnaka/19.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)
4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında, B Grubu'nda ÇBK Mersin, Çekya'nın Zabiny Brno, C Grubu'nda ise Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını konuk edecek.
(Mersin/18.30/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
5- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında, E Grubu'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Slovakya'nın Piestanske Cajky takımına konuk olacak, J Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Portekiz'in Uniao Sportiva ekibini ağırlayacak.
(Piestany/19.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybolda 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit arasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasına, Ortahisar Belediyespor-Kırşehir Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Trabzon/14.00/Eskişehir/15.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.