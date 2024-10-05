Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada ile çalışma öğle yemeğine ve anlaşmaların imza törenine iştirak edecek.
- Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katılacak.
(İstanbul/14.30/15.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla ve Bakırköy belediye başkanlıklarını ziyaret edecek.
(İstanbul/12.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hadımköy-Arnavutköy Sanayici ve İş Adamları Derneği ile toplantı yapacak, Trabzonlular Memleket Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/10.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şantiye ziyaretlerinin ardından basın açıklaması yapacak.
(Kahramanmaraş/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katılacak.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çiftçilerle pamuk hasadında buluşacak, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret edecek, parti teşkilatıyla bir araya gelecek.
(Aydın/12.00/13.55/15.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST alanında incelemelerde bulunacak.
(Adana/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığını, esnafı ve Bebekliler Derneğini ziyaret edecek.
(İstanbul/11.30/13.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana'da düzenlenen, Anadolu Ajansının da "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST 2024 devam ediyor.
(Adana/09.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler ile İran'ın İsrail'e balistik füzelerle düzenlediği saldırının yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 8. haftasına Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK, RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor, Göztepe-Net Global Sivasspor ve Atakaş Hatayspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/19.00/İzmir/16.00/Mersin/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası, Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor, Fatih Karagümrük-Sakaryaspor, MKE Ankaragücü-Adanaspor ve Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor maçlarıyla sürecek.
(İstanbul/13.30/19.00/Ankara/16.00/Şanlıurfa/19.00) (Fotoğraflı)
3- Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta, 10 maçla başlayacak.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 5. hafta müsabakaları oynanacak.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasına Manisa Basket-Bursaspor Basketbol, Türk Telekom-Galatasaray ve TOFAŞ-Beşiktaş Fibabanka maçlarıyla devam edilecek.
(Manisa/15.30/Ankara/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, İlkem Yapı Tarsusspor-Emlak Konut, Zonguldakspor Basket 67-Fenerbahçe Opet ve Nesibe Aydın-ÇBK Mersin maçlarıyla başlayacak.
(Mersin/14.00/Zonguldak/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)
7- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maçları oynanacak; Galatasaray Daikin-VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo, Beşiktaş-Zerenspor, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor ve Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.
(İstanbul/13.00/18.00/19.00/Ankara/14.00/Bursa/15.00/Aksaray/18.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçlarında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına, Yenimahalle Belediyespor ise Çekya'nın DHK Banik Most takımına konuk olacak.
(Kobierzyce/18.00/Most/19.00)
9- Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçlarında Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg takımını konuk edecek, Üsküdar Belediyespor ise Hırvatistan'ın ZRK Bjelovar takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Görele/17.00/Bjelovar/20.00) (Fotoğraflı)
10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasına Güneysu-DEPSAŞ Enerji ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/14.00/İzmir/18.30) (Fotoğraflı)
11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kırşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.
(İzmir/16.30) (Fotoğraflı)
12- Türkiye İzcilik Federasyonu ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun genel kurulları yapılacak.
(Ankara/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)