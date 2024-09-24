Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Genel Kurul'a hitap edecek ve çeşitli temaslarda bulunacak.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kremlin Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyacak, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşecek, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ni ziyaret edecek.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen "İzmir İş Dünyası Buluşması"na katılacak, Bilal Saygılı Külliyesi'nde sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelecek, Menemen Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(İzmir/09.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Akşehir ilçesinde adalet sarayının temel atma törenine katılacak.
(Konya/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orhan Özdemir Fen Lisesi Açılış Töreni ve Türkiye Buluşmaları Programı'na katılacak, Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyaretleri yapacak, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek, AK Parti Sakarya İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Düzce/Sakarya/10.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (ADEX 2024) katılacak.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valilik, esnaf ve hastane ziyaretlerinde bulunacak, İl Değerlendirme Toplantısı'na ve Türkiye Buluşmaları programına iştirak edecek.
(Sivas/09.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'da düzenlenecek Uluslararası Çalışan Değirmenciler Birliği Konferansı ve Sergisi'ne katılacak.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da düzenlenen Uluslararası InnoTrans Fuarı’na katılacak.
(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin 3. Toplantısı'na katılacak.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol 1. Lig'de 2. haftadan ertelenen Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı yapılacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda grup maçları başlayacak. Türk Telekom, A Grubu'ndaki ilk hafta maçında Litvanya'nın Lietkabelis takımını ağırlayacak.
(Ankara/19.30) (Fotoğraflı)
3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Fransa'nın Basket Landes takımına konuk olacak.
(Mont-De-Marsan/20.30)
4- UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son antrenmanını burada yapacak.
(İstanbul/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ile bir oyuncusu, Galatasaray ile karşılaşacakları UEFA Avrupa Ligi ilk hafta müsabakası öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.