Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Keçiören Bağlum Stadı'nda yapılacak 2. Gazi Paşa'yı Anma ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni takip edecek.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İnsan Hakları Eğitim Kampı'na katılacak.
(Kocaeli/15.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek, kahvehane, esnaf, valilik, belediye, kent kart dağıtım yeri, gençlik buluşması ve sporcu ziyaretinde bulunacak, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri-01 Adana Basketbol maçını izleyecek.
(Kırklareli /12.30/17.45)
2- Trendyol Süper Lig'in 5. haftasına, Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor, Kasımpaşa-Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Kayseri/İstanbul/17.00/Antalya/Trabzon/20.00)
3- Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında, Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor, Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği-Erzurumspor FK ve Kocaelispor-Manisa FK maçları yapılacak.
(Iğdır/İstanbul/16.00/Ankara/Kocaeli/19.00)
4- TFF 2. Lig'de 3. hafta maçları tamamlanacak.
5- TFF 3. Lig'de 2. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta müsabakaları oynanacak.
7- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup mücadelesi, Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlikspor karşılaşmasıyla sona erecek.
(Ankara/17.30)
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasına, Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(Giresun/16.00)
9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasına, Beşiktaş-Güneysu, Mihalıççık Belediyespor-Spor Toto, DEPSAŞ Enerji-Konya Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/Eskişehir/16.00/Ankara/18.00/Bursa/19.30)
10- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ilk haftasına 3 maçla devam edilecek.
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