Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'ne ve Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.
(İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Hisarcıklıoğlu Camii Açılışı, Toplu Açılış, Solhan Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi Açılışı programlarına katılacak, Bingöl Hastanesi inşaat alanını ziyaret edecek.
(Bingöl/11.40-17.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Büroları Akademik Kurul Toplantısı ile Kent Lokantası ve Hasan Bitmez Parkı açılışlarına katılacak.
(Kocaeli/16.00/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Türkiye Buluşmaları programı ile Bölge Adliye Mahkemesi, Adli Tıp ve Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası açılışlarına katılacak, valilik, Bayramyeri esnafı, adliye ve baro ziyaretlerinde bulunacak, STK Toplantısı ile Gençlik Buluşması programına iştirak edecek.
(Denizli/09.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valiliği ziyaret edecek, Türkiye Buluşmaları, Çalışma Hayatı Buluşması, Üç Kademe Vefa Buluşması programlarına katılacak.
(Van/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ile esnafa ziyarette bulunacak, Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi Açılış Töreni ile Sinop Fen Lisesinde Bayrak Töreni'ne iştirak edecek.
(Sinop/09.00-16.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, valilik, esnaf, aile sağlığı merkezleri, hastane ziyaretlerinde bulunacak, il değerlendirme toplantılarına katılacak.
(Karaman/Konya/09.30-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Brezilya'da düzenlenen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.
(Maceio) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Brezilya'da düzenlenen G20 Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılacak.
(Cuiaba) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı sektör bilançolarını, temmuz ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin oluşturduğu Temas Grubu'nun İspanya'da düzenlenecek geniş katılımlı toplantısına iştirak edecek.
(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince Batı Şeria’da barışçıl bir protesto sırasında öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan’a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni’ne katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hışvahan Otel'de Gaziantep Kültür Yolu Festivali Basın Lansmanı'na, Alaüdevle Camisi ile Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi açılışlarına katılacak, Sabun ve Pekmez Hanı Müzesi ile Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenecek sergileri ziyaret edecek.
(Gaziantep/09.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, Boluspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçıyla başlayacak.
(Bolu/20.00) (Fotoğraflı)
2- Futbolda 2024-2025 sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sona erecek.
3- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçları başlayacak; On Hotels Alanya Belediyespor-Develi Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Cizre Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.
(Ankara/18.00/20.30) (Fotoğraflı)
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