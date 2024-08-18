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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Karaman/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Koyulhisar ilçesindeki Eğriçimen Yaylası'nda düzenlenecek festivale katılacak.

(Sivas/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Bolu ve Karabük'teki orman yangınlarını söndürme çalışmaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mahmut Bey Stadı'nda Bağcılar Futbol-Voleybol Turnuvası'nın kapanış programına katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasına RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor, Beşiktaş-Antalyaspor ve Gaziantep FK-Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.15/21.45/Gaziantep/21.45) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor, Gençlerbirliği-Boluspor, Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçlarıyla sürecek.

(Ankara/17.00/19.15/Çorum/19.15/Şanlıurfa/21.45) (Fotoğraflı)

4- FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na Peru'da devam edilecek; Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Çin ile karşılaşacak.

(Lima/22.00) (Fotoğraflı)

5- MotoGP Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

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