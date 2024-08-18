Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Karaman/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Koyulhisar ilçesindeki Eğriçimen Yaylası'nda düzenlenecek festivale katılacak.
(Sivas/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Bolu ve Karabük'teki orman yangınlarını söndürme çalışmaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mahmut Bey Stadı'nda Bağcılar Futbol-Voleybol Turnuvası'nın kapanış programına katılacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasına RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor, Beşiktaş-Antalyaspor ve Gaziantep FK-Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/19.15/21.45/Gaziantep/21.45) (Fotoğraflı)
3- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor, Gençlerbirliği-Boluspor, Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçlarıyla sürecek.
(Ankara/17.00/19.15/Çorum/19.15/Şanlıurfa/21.45) (Fotoğraflı)
4- FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na Peru'da devam edilecek; Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Çin ile karşılaşacak.
(Lima/22.00) (Fotoğraflı)
5- MotoGP Avusturya Grand Prix'si koşulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.