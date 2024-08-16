Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplanacak.
- Dijital Mecralar Komisyonu üyeleri, dijital gündemde yaşanan güncel gelişmeleri görüşmek üzere bir araya gelecek.
(TBMM/14.00/10.30) (Fotoğraflı)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Okçular Vakfı "953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri" basın toplantısına katılacak, Tersane İstanbul'da açıklamalarda bulunacak.
(İstanbul/11.00/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile özel sektörün yurt dışı kredi borcu verilerini ve ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemi yapı izin istatistikleri ile haziran ayı hizmet üretim endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kissebükü Antik Kenti Geleceğe Miras Projesi" basın tanıtımına, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği geleneksel ağustos ayı yemeğine katılacak.
(Muğla/10.00/Antalya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23-26 Ağustos'ta Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı düzenlenecek "953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"na ilişkin Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.
(Konya/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası, Pendikspor-Kocaelispor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.