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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplanacak.

- Dijital Mecralar Komisyonu üyeleri, dijital gündemde yaşanan güncel gelişmeleri görüşmek üzere bir araya gelecek.

(TBMM/14.00/10.30) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Okçular Vakfı "953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri" basın toplantısına katılacak, Tersane İstanbul'da açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/11.00/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile özel sektörün yurt dışı kredi borcu verilerini ve ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemi yapı izin istatistikleri ile haziran ayı hizmet üretim endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kissebükü Antik Kenti Geleceğe Miras Projesi" basın tanıtımına, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği geleneksel ağustos ayı yemeğine katılacak.

(Muğla/10.00/Antalya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23-26 Ağustos'ta Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı düzenlenecek "953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"na ilişkin Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.

(Konya/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası, Pendikspor-Kocaelispor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

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