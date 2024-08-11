Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın son gününde, milli sporculardan modern pentatlonda İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlar finalinde mücadele edecek; güreşte kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, repesaj mücadelesine çıkacak.
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.
- Oyunlar, Stade de France'ta düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.
(Paris/12.00/12.50/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in ilk haftasına Net Global Sivasspor-Trabzonspor, Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor ve Samsunspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/19.15/Antalya/Samsun/21.45) (Fotoğraflı)
3- Trendyol 1. Lig'in ilk haftasına Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK, Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler ve MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Balıkesir/17.00/Bolu/İstanbul/19.15/Ankara/21.45) (Fotoğraflı)
4- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları Portekiz'de tamamlanacak. Organizasyonun ikinci günü superpole ve ikinci yarış gerçekleştirilecek.
(Portimao/16.45/20.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.