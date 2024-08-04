Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'na katılacak, İl Başkanları toplantısı ve Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/10.00-12.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Niksar yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, AK Parti Tokat İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer'in oğlunun düğün törenine katılacak.
(Tokat/12.30-14.00-16.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine Mısır’ı ziyaret edecek.
(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.
(Paris/10.00-20.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.
(Paris/10.00) (Fotoğraflı)
3- Paris 2024'te voleybolun yanı sıra atletizm, artistik cimnastik, okçuluk, boks, atıcılık, yüzme ve yelken branşlarında toplam 15 sporcu daha mücadele verecek.
(Paris/Marsilya/09.00-20.55) (Fotoğraflı)
4- 18'inci Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının startı, Sultanahmet Meydanı'nda verilecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10'uncu ayağı Britanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Silverstone/15.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.