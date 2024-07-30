Dolar
33.08
Euro
35.80
Altın
2,390.33
ETH/USDT
3,344.10
BTC/USDT
66,969.00
BIST 100
10,799.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüşecek, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'ı ziyaret edecek.

(Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtım Toplantısı’na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı ekonomik güven endeksini, 2023-2100 nüfus projeksiyonlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini duyuracak.

(Ankara/14.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak.

(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

(Paris/10.00-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek. Atıcılık karma takım finalinde Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç'ten oluşan milli takım Sırbistan ile karşılaşacak. Atıcılığın yanı sıra badminton, kürek, judo, boks, okçuluk ve yelken branşlarında olmak üzere 11 sporcu daha çeşitli turlarda müsabakalara çıkacak.

(Paris/10.00-22.20/Marsilya/13.33) (Fotoğraflı)

3- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından zararlı içeriklere karşı "DUY" ihbar hattı
Mersin'de "müstehcen yayın" iddiasıyla yakalanan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı
Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da bazı bölgelerde yağış etkili oluyor

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet