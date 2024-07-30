Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüşecek, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'ı ziyaret edecek.
(Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtım Toplantısı’na katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı ekonomik güven endeksini, 2023-2100 nüfus projeksiyonlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini duyuracak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak.
(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.
(Paris/10.00-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek. Atıcılık karma takım finalinde Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç'ten oluşan milli takım Sırbistan ile karşılaşacak. Atıcılığın yanı sıra badminton, kürek, judo, boks, okçuluk ve yelken branşlarında olmak üzere 11 sporcu daha çeşitli turlarda müsabakalara çıkacak.
(Paris/10.00-22.20/Marsilya/13.33) (Fotoğraflı)
3- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
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